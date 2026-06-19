Два выходца с Украины получили до 7 лет тюрьмы за поджог дома премьера Британии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Украины Роман Лавринович и выходец с Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк получили семь лет и два года тюрьмы соответственно за поджог автомобиля и объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Приговор был озвучен судьей Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли Нилом Гарнэмом.

Инциденты произошли весной 2025 года.