0
0
27
НОВОСТИ

Два выходца с Украины получили до 7 лет тюрьмы за поджог дома премьера Британии

16:12 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Украины Роман Лавринович и выходец с Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк получили семь лет и два года тюрьмы соответственно за поджог автомобиля и объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Приговор был озвучен судьей Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли Нилом Гарнэмом.

Инциденты произошли весной 2025 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:15 19.06.2026
Поджог по указанию иностранных «кураторов» однозначно является терактом – эксперт
0
31
16:00 19.06.2026
Годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ на октябрь — ЦБ РФ
0
87
15:32 19.06.2026
Израиль не уйдет из Ливана и ответит на любые удары по своим военным — Нетаньяху
0
137
15:12 19.06.2026
Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте — ЦБ
0
165
15:00 19.06.2026
Трамп предрек Европе потерю прежнего облика из-за ошибок в сфере энергетики и миграции
0
212
14:32 19.06.2026
Американская разведка подтвердила, что украинские биолаборатории спонсировали США
0
259
14:12 19.06.2026
Песков отметил высокие показатели работы ПВО, «несмотря ни на что»
0
256
14:02 19.06.2026
Собянин: Обновленная школа в Воронове примет учеников 1 сентября
0
235
14:00 19.06.2026
Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых
0
286
13:32 19.06.2026
Песков назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с РФ с позиции силы
0
297

Возврат к списку