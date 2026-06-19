Немцы все меньше хотят оказывать поддержку Киеву - опрос

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран находит все меньше поддержки у немцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.



В феврале 43% респондентов заявили, что европейские страны должны усилить поддержку Киева. Сейчас же таковых 32%. Доля тех, кто выступает за сокращение помощи Украине, выросла с 24% в феврале до 31%.



Исследование проводилось с 16 по 18 июня. В нем участвовали 1 190 человек.





