Немцы все меньше хотят оказывать поддержку Киеву - опрос
18:40 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В феврале 43% респондентов заявили, что европейские страны должны усилить поддержку Киева. Сейчас же таковых 32%. Доля тех, кто выступает за сокращение помощи Украине, выросла с 24% в феврале до 31%.
Исследование проводилось с 16 по 18 июня. В нем участвовали 1 190 человек.
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