0
0
0
НОВОСТИ

Немцы все меньше хотят оказывать поддержку Киеву - опрос

18:40 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран находит все меньше поддержки у немцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.

В феврале 43% респондентов заявили, что европейские страны должны усилить поддержку Киева. Сейчас же таковых 32%. Доля тех, кто выступает за сокращение помощи Украине, выросла с 24% в феврале до 31%.

Исследование проводилось с 16 по 18 июня. В нем участвовали 1 190 человек.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 19.06.2026
Украина «находясь в состоянии войны» не может стать членом ЕС - Мерц
0
27
17:40 19.06.2026
РФ отстает в росте производительности труда — Набиуллина
0
211
17:12 19.06.2026
Саакашвили — наглядный пример агентуры, заявили в правящей партии Грузии
0
232
17:00 19.06.2026
Прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен вверх — Набиуллина
0
276
16:32 19.06.2026
Глава МИД Нидерландов указал Киеву на недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре
0
334
16:15 19.06.2026
Поджог по указанию иностранных «кураторов» однозначно является терактом – эксперт
0
297
16:12 19.06.2026
Два выходца с Украины получили до 7 лет тюрьмы за поджог дома премьера Британии
0
341
16:00 19.06.2026
Годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ на октябрь — ЦБ РФ
0
324
15:32 19.06.2026
Израиль не уйдет из Ливана и ответит на любые удары по своим военным — Нетаньяху
0
374
15:12 19.06.2026
Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте — ЦБ
0
330

Возврат к списку