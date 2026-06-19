В Швейцарии принят закон о запрете нацистской символики
20:45 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На заседании 19 июня Федеральный совет принял к сведению преимущественно положительные отзывы, поступившие в ходе общественного обсуждения, и утвердил пакет документов по новому специальному закону для передачи в парламент», — указывается в тексте.
Согласно законопроекту, под запрет попадут свастика, нацистское приветствие и другие символы, жесты и лозунги, связанные с нацизмом. Сейчас наказать за их использование в Швейцарии можно только в том случае, если власти докажут, что человек одновременно пропагандировал нацистскую идеологию. Власти считают это пробелом в законодательстве и предлагают его устранить.
Нарушителям будет грозить штраф в размере 200 швейцарских франков ($247). Исключения предусмотрены для образовательной, научной, культурной и журналистской деятельности. Числовые коды, используемые неонацистами для конспирации, в перечень запрещенной символики решено не включать. В Федеральном совете подчеркнули, что необходимость принятия закона связана в том числе с участившимися в стране антисемитскими инцидентами.
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