В Швейцарии принят закон о запрете нацистской символики

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный совет (правительство) Швейцарии утвердил и направил в парламент законопроект о запрете публичного использования нацистской символики. Об этом говорится в заявлении правительства.



«На заседании 19 июня Федеральный совет принял к сведению преимущественно положительные отзывы, поступившие в ходе общественного обсуждения, и утвердил пакет документов по новому специальному закону для передачи в парламент», — указывается в тексте.



Согласно законопроекту, под запрет попадут свастика, нацистское приветствие и другие символы, жесты и лозунги, связанные с нацизмом. Сейчас наказать за их использование в Швейцарии можно только в том случае, если власти докажут, что человек одновременно пропагандировал нацистскую идеологию. Власти считают это пробелом в законодательстве и предлагают его устранить.



Нарушителям будет грозить штраф в размере 200 швейцарских франков ($247). Исключения предусмотрены для образовательной, научной, культурной и журналистской деятельности. Числовые коды, используемые неонацистами для конспирации, в перечень запрещенной символики решено не включать. В Федеральном совете подчеркнули, что необходимость принятия закона связана в том числе с участившимися в стране антисемитскими инцидентами.



