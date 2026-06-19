0
0
30
НОВОСТИ

В Швейцарии принят закон о запрете нацистской символики

20:45 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный совет (правительство) Швейцарии утвердил и направил в парламент законопроект о запрете публичного использования нацистской символики. Об этом говорится в заявлении правительства.

«На заседании 19 июня Федеральный совет принял к сведению преимущественно положительные отзывы, поступившие в ходе общественного обсуждения, и утвердил пакет документов по новому специальному закону для передачи в парламент», — указывается в тексте.

Согласно законопроекту, под запрет попадут свастика, нацистское приветствие и другие символы, жесты и лозунги, связанные с нацизмом. Сейчас наказать за их использование в Швейцарии можно только в том случае, если власти докажут, что человек одновременно пропагандировал нацистскую идеологию. Власти считают это пробелом в законодательстве и предлагают его устранить.

Нарушителям будет грозить штраф в размере 200 швейцарских франков ($247). Исключения предусмотрены для образовательной, научной, культурной и журналистской деятельности. Числовые коды, используемые неонацистами для конспирации, в перечень запрещенной символики решено не включать. В Федеральном совете подчеркнули, что необходимость принятия закона связана в том числе с участившимися в стране антисемитскими инцидентами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 19.06.2026
Украина «находясь в состоянии войны» не может стать членом ЕС - Мерц
0
216
18:40 19.06.2026
Немцы все меньше хотят оказывать поддержку Киеву - опрос
0
207
17:40 19.06.2026
РФ отстает в росте производительности труда — Набиуллина
0
313
17:12 19.06.2026
Саакашвили — наглядный пример агентуры, заявили в правящей партии Грузии
0
321
17:00 19.06.2026
Прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен вверх — Набиуллина
0
364
16:32 19.06.2026
Глава МИД Нидерландов указал Киеву на недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре
0
457
16:15 19.06.2026
Поджог по указанию иностранных «кураторов» однозначно является терактом – эксперт
0
372
16:12 19.06.2026
Два выходца с Украины получили до 7 лет тюрьмы за поджог дома премьера Британии
0
453
16:00 19.06.2026
Годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ на октябрь — ЦБ РФ
0
416
15:32 19.06.2026
Израиль не уйдет из Ливана и ответит на любые удары по своим военным — Нетаньяху
0
469

Возврат к списку