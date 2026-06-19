Белоруссия получает новые угрозы от Зеленского

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии, заявив, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут.



Он выступил с утверждением, что там расположены «ретрансляторы на вышках». «Он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] может это снять? <…> Пусть снимет эту технику, пусть выведет эту технику. Я думаю, ему будет достаточно недели сделать это. <…> Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил он. Видеозапись его высказываний приводит УНИАН.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что ситуация на границе с Украиной «пылает как никогда», и поручил усиленно защищать этот регион. Зеленский же три дня назад угрожал разместить на украинско-белорусской границе новые формирования БПЛА.





