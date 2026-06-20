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Мелони жестко ответила на заявления Трампа о ее рейтинге

20:30 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее популярность не касается Дональда Трампа и посоветовала американскому президенту подумать о своей.

«Что касается моей популярности, быть твоим другом ей не способствовало, и зависит она не от моих отношений с тобой, но от моей способности защищать национальные интересы. В любом случае моя популярность — не твое дело, советую сосредоточиться на собственной», — написала Мелони на своей странице в соцсети в ответ на публикацию Трампа в Truth Social. В ней американский лидер обвинил ее в неблагодарности за отказ поддержать военную операцию США против Ирана и попытке получить совместное фото на саммите Группы семи (G7) во Франции для повышения собственного рейтинга.

Он также затронул вопрос о недопуске американских самолетов на базы в Италии во время операции против Ирана. На это Мелони также дала разъяснения, что использование баз регулируется действующими соглашениями, которые Рим всегда соблюдал. «Эти неспровоцированные нападки бессмысленны», — написала Мелони.

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