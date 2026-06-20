Трамп обвинил Мелони в неблагодарности и попытках «поднять рейтинг» за счет фото на G7
19:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, обвинив ее в неблагодарности за отказ поддержать военную операцию США против Ирана и попытке получить совместное фото на саммите Группы семи (G7) во Франции для повышения собственного рейтинга.
«Премьер-министр Италии Джорджа Мелони снова и снова просила меня сфотографироваться с ней во время встречи G7 во Франции. У нее низкий уровень популярности в Италии, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам, стране, которая по-настоящему любит и защищает Италию, когда речь шла о том, чтобы не дать Ирану получить или разработать ядерное оружие», — написал Трамп.
Он также заявил, что Мелони не позволила США использовать итальянские взлетно-посадочные полосы, и это создало «большие логистические неудобства», несмотря на то, что Вашингтон ежегодно тратит «сотни миллиардов долларов» на защиту Италии и других «так называемых союзников по НАТО». «Теперь, после того как Соединенные Штаты нанесли военное поражение Ирану, она хочет снова стать другом, чтобы поднять свои рейтинги. Нет, спасибо!» — написал Трамп.
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