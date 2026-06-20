Законность упрощенного банкротства АО «СЗ Эковест» подтвердила апелляция

18:35

На этой неделе апелляционная инстанция арбитражного суда подтвердила законность введения упрощенной процедуры банкротства в отношении АО «СЗ Эковест». Компания выступала застройщиком премиального апарт-комплекса в московском районе Раменки, между ул. Мосфильмовской и проспектом Генерала Дорохова.

Финансирование на строительство апартаментов компания АО «СЗ Эковест» получила от Сбербанка, однако стройка так и не началась.

Бенефициары застройщика - Вадим Грачёв и Алексей Журавлёв - ранее также были признаны банкротами.

Сам Вадим Грачёв с августа прошлого года скрывается за границей. 4 сентября 2025 года он был объявлен в международный розыск в рамках второго уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Его бывший партнер по бизнесу Алексей Журавлёв получил реальный срок и в настоящее время находится под стражей в СИЗО, где ждет вступления приговора в силу.

«Сведения, предоставленные Грачёвым В.В., Журавлёвым А.Н. и иными лицами для получения кредита об инвестировании собственных средств, оказались недостоверными, – рассказали в Сбербанке. – Кроме того, часть заемных денег была переведена на счета фирм-однодневок. Эти факты стали причиной заморозки финансирования и обращения в правоохранительные органы. В настоящее время продолжается работа в соответствии с действующим законодательством по взысканию долга с должников и лиц, причинивших банку вред своими действиями».

Аналогичную схему Вадим Грачёв и иные лица реализовал с другим своим застройщиком – ООО «СЗ Восток-314», где он был единственным участником и директором. Компания получила от Сбербанка кредит на строительство гостиничного комплекса в Сочи, также предоставив ложные данные о собственных инвестициях.