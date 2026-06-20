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В Краснодаре мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ

16:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина с ножом напал на посетителей в торговом центре в Краснодаре, несколько человек ранены, одна женщина погибла. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Нападавший задержан.

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