ЗАЭС полностью отрезана от внешнего питания в 20-й раз с начала конфликта — МАГАТЭ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в субботу была отрезана от внешнего питания. Это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине, сообщило МАГАТЭ.

«Запорожская АЭС сегодня в 20-й раз за период военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции», — говорится в сообщении, размещенном на странице агентства в соцсети Х. В МАГАТЭ уточнили, что причиной отключения единственной доступной внешней линии электропередачи ЗАЭС — «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт — стала «неисправность внутренних линий электроснабжения станции».

Аварийные дизельные генераторы автоматически запущены для обеспечения резервного электроснабжения систем охлаждения активных зон реакторов и других функций, критически важных для ядерной безопасности.