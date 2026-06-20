ЗАЭС полностью отрезана от внешнего питания в 20-й раз с начала конфликта — МАГАТЭ
17:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запорожская АЭС (ЗАЭС) в субботу была отрезана от внешнего питания. Это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине, сообщило МАГАТЭ.
«Запорожская АЭС сегодня в 20-й раз за период военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции», — говорится в сообщении, размещенном на странице агентства в соцсети Х. В МАГАТЭ уточнили, что причиной отключения единственной доступной внешней линии электропередачи ЗАЭС — «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт — стала «неисправность внутренних линий электроснабжения станции».
Аварийные дизельные генераторы автоматически запущены для обеспечения резервного электроснабжения систем охлаждения активных зон реакторов и других функций, критически важных для ядерной безопасности.
НОВОСТИ
- 18:00 20.06.2026
- За семь часов над регионами РФ сбиты 57 украинских БПЛА
- 16:00 20.06.2026
- В Краснодаре мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ
- 15:00 20.06.2026
- В Курской области переселенцам почти за 2 года выплачено около 250 млрд рублей поддержки
- 14:00 20.06.2026
- ВС РФ контролируют единственную трассу из Дружковки в Константиновку
- 13:00 20.06.2026
- Филиппо призвал прекратить помощь Киеву после скандала в Польше
- 12:30 20.06.2026
- ВСУ потеряли за сутки более 1,3 тыс. военнослужащих
- 12:00 20.06.2026
- ПСТГУ имеет самое большое число бюджетных мест среди частных вузов — ректор
- 11:30 20.06.2026
- Сделка с США показала, что Иран не проиграл войну, но Израиль будет мстить — Медведев
- 11:00 20.06.2026
- В Карачаево-Черкесии возобновлены поиски упавшего в горную реку туриста
- 10:30 20.06.2026
- Финский политик назвал Зеленского угрозой для мира в Европе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать