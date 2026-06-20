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НОВОСТИ

Иран закрывает Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану

18:30 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Ирана заявили, что закрывают Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушение заключенного меморандума с США.

«В связи с явным нарушением и невыполнением США первого пункта меморандума о прекращении войны, а также в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) на юге Ливана, жестокие убийства и изгнание сотен тысяч жителей с этой земли, а также учитывая невывод оккупационных сил сионистов с территорий юга Ливана, мы заявляем, что пролив Ормуз будет закрыт для прохода судов», — подчеркивается в заявлении центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

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