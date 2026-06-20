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НОВОСТИ

За семь часов над регионами РФ сбиты 57 украинских БПЛА

18:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за семь часов над регионами РФ 57 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«20 июня с 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края», — сказали там.

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