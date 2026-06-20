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НОВОСТИ

В Курской области переселенцам почти за 2 года выплачено около 250 млрд рублей поддержки

15:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переселенцы Курской области, начиная с августа 2024 года, когда произошло вторжение ВСУ в регион, получили 248 млрд рублей на меры поддержки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с жителями Суджанского, Льговского районов и Льгова.

«За период с августа 2024 года по настоящий момент на решение проблем людей, на помощь и поддержку из бюджета, в первую очередь из федерального, выплачено 248 млрд рублей. Это больше, чем весь бюджет Курской области. Сегодня ситуация, в которой находится регион, конечно же, беспрецендентная», — сказал глава региона.

Хинштейн добавил, что в регионе реализуется 65 мер поддержки для вынужденных переселенцев. По его словам, ежемесячно федеральный бюджет выделял на выплаты жителям курского приграничья в 65 тыс. рублей почти 7,5 млрд рублей.

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