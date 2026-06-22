Собянин: Школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны
13:06 22.06.2026
Более 30 московских школьных и студенческих поисковых отрядов участвуют в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны. По словам мэра столицы Сергея Собянина, поисковики отправляются в экспедиции к местам боевых действий ребята несколько раз в год.
«Они помогают исследовать места сражений, изучают архивные материалы, осваивают основы полевой работы и узнают о судьбах защитников Родины», — сообщил глава города.
По словам градоначальника, например, участники военно-патриотического поискового клуба «Форпост» политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова вместе с профессиональным поисковым отрядом «Победа» смогли найти во время раскопок останки 27 красноармейцев и восемь медальонов, а также установили имена четырех бойцов, которым они принадлежали.
А представители поискового отряда «Дозор» колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 в мае обнаружили останки восьми бойцов, нашли фрагменты советского и немецкого оружия, а также военного снаряжения. За 18 лет работы этот отряд провел 45 экспедиций, что позволило найти и перезахоронить останки более 950 советских солдат.
Представители поискового отряда «Пламя» школы № 1788 обнаружил останки девяти участников Московской битвы и братское захоронение пяти красноармейцев. Скоро они планируют отправиться в район Нарского рубежа, где шли бои при обороне столицы.
Активисты военно-патриотического клуба «Полет» школы № 2057 имени полного кавалера ордена Славы И.С. Барова с 2022 года также организуют экспедиции, при этом они учатся определять типы самолетов, места их падения, искать номера для идентификации борта, а также пилота или экипажа. Поисковики принимают участие и в захоронении останков летчиков и других бойцов Красной армии.
Как рассказал Собянин, всего в столичных школах и колледжах открыты 517 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 36 тыс. школьников.
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