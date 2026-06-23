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НОВОСТИ

Мэр Москвы вручил награды за передовые разработки в области медицины

16:26 23.06.2026

В российской столице вручены премии города Москвы 2026 года в области медицины. По словам мэра Сергея Собянина, сегодня на одну премию претендуют 10 проектов высокого уровня и высокого качества. «Проекты, по которым мы вручаем премии, конечно, имеют научную направленность, но в первую очередь это практические решения, работающие в области диагностики, лечения, профилактики, новых технологий, цифровизации и организации здравоохранения», — подчеркнул градоначальник, который вручал награды. Премии в сфере медицины вручаются ежегодно с 2002 года за наиболее эффективные, отличающиеся актуальностью, новизной, оригинальностью работы коллективов врачей, ученых, организаторов медицины — представителей городских и федеральных лечебных учреждений. Поощряются проекты, способствующие развитию практического здравоохранения и медицинской науки в Москве. В экспертный совет по присуждению премий при столичном Департаменте здравоохранения включены представители медицинского сообщества и системы здравоохранения мегаполиса. Ежегодно медицинским коллективам вручают шесть премий, размер каждой — 3 млн руб., сумма распределяется между авторами разработок в равных частях.

Награды с 2002 года получили 144 проекта, авторами которых стали в общей сложности более 1100 человек. Награжденные связаны с прорывными хирургическими технологиями и новыми диагностическими методиками, масштабными организационными и цифровыми проектами, направленными на совершенствование системы оказания медицинской помощи в городе.

В 2026 году на премию претендовали 57 проектов, награды получили шесть лучших разработок, а лауреатами премии стали 54 специалиста. «Каждый из вас — специалист высокого уровня и профессионал своего дела. За всеми высокими достижениями — колоссальный труд и опыт. Спасибо за ваш вклад в науку, за спасение и помощь нашим пациентам!» — заявил на церемонии награждения глава города.

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