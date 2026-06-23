Уровень трудоустройства среди окончивших обучение в 2024-м составляет более 81% — Котяков
17:40 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень трудоустройства выпускников вузов растет в РФ, среди окончивших обучение в 2024 году он составляет более 81%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«На протяжении последних лет уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений последовательно возрастал. Оценка показателей делается нами по истечению полного года с момента получения ребятами дипломов об окончании высшего учебного заведения. Так, для выпускников вузов 2024 года уровень трудоустройства составляет более 81%», — сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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