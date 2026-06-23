Бюджетных мест в вузах в 2026 году чуть больше, чем в 2025-м — Фальков
17:15 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки сохраняет высокую доступность высшего образования, бюджетных мест в вузах в 2026 году чуть больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Мы сохраняем высокую доступность высшего образования для приема в этом году. Установлено 620 481 бюджетное место, чуть больше, чем в прошлом году», — сказал Фальков.
Он добавил, что 73% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Больше всего мест выделено университетам Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан. Больше всего бюджетных мест выделяется на подготовку инженеров.
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