Роскачество назвало лучшие сервисы для онлайн-заказа продуктов

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Лучшие сервисы по доставке продуктов и готовой еды определили специалисты Роскачества в ходе проведенного исследования. Через проверку прошли 12 популярных сервисов доставки, и только пять из них прошли все контрольные проверки без единой ошибки и нарушения. В итоговом рейтинге первое место занял онлайн-сервис Самокат с результатом 4,84 балла из 5 возможных, второе разделили Купер и Пятерочка с 4,83 баллами. Вкусвилл набрал 4,75 балла, а Яндекс.Еда — 4,73.

В ходе исследования специалисты Роскачества проверили качество исполнения заказов, соблюдение условий хранения продукции и частоту возникновения проблем с недовозами и качеством товаров. На итоговые оценки ряда площадок повлияли такие ошибки, как нарушение полноты заказа без предупреждения, повреждение товаров при доставке, а также несоблюдение температурного режима и правил товарного соседства. Например, в заказах сервисов с более низким рейтингом встречались подтаявшая заморожка, потекшее мороженое, разбитые яйца и помятые овощи.

Помимо итоговых оценок, эксперты Роскачества выделили ключевые преимущества каждого из изученных сервисов. В числе сильных сторон Самоката эксперты отметили самую быструю доставку и наличие уникальных товарных категорий, а Купера — широкий выбор магазинов и товаров, а также возможность сравнивать цены между ними. Пятерочку выделили за возможность выбора любимых категорий, а Вкусвилл — за отсутствие минимальной суммы заказа и точные сведения о наличии товара.

Доставка продуктов и готовой еды — важный сегмент для российского ритейла. По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, в январе—марте 2026 года российский рынок e-grocery продолжил расти двузначными темпами, увеличившись год к году на 23,9%.