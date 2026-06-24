Три человека погибли под завалами атакованного БПЛА дома в Горловке

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три жителя многоквартирного дома в Горловке ДНР погибли под завалами в результате ночной атаки беспилотника ВСУ, сообщил журналистам начальник пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС России Илья Кравчук.

«По состоянию на 11:00 [мск] 24 июня сотрудники МЧС извлекли из-под завалов троих погибших», — сказал Кравчук.