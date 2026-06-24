Мыс Киппарниеми в Финском заливе переименуют при обновлении карт
15:32 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мыс Киппарниеми на острове Гогланд, относящемся к Ленинградской области в Финском заливе, переименуют в мыс Рыбкина при обновлении карт. Данную инициативу поддержали депутаты Заксобрания региона на 87-м заседании парламента.
«На заседании Законодательного собрания парламентарии одобрили инициативу коллег Дмитрия Ворновских и Дмитрия Рытова (оба — „Единая Россия“) о переименовании мыса Киппарниеми, расположенного на острове Гогланд в Финском заливе, в мыс Рыбкина. <…> По информации комитета финансов, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов — оно будет проведено в плановом порядке при обновлении карт», — сообщили в пресс-службе Заксобрания Ленобласти.
По данным инициаторов, переименование мыса объясняется отсутствием исторической укорененности финноязычного названия — оно широко не распространено и не фигурирует в массовой культуре. Также важно вернуть объекту имя, связанное с отечественной наукой, уверены депутаты.
«Переименование мыса Киппарниеми в мыс Рыбкина представляется важным для сохранения культурной и исторической памяти народа, популяризации отечественной науки, укрепления патриотичности, поскольку название мыса связано с важными историческими и научными событиями, выдающимися деятелями науки, обеспечившими научное и техническое лидерство России в сфере радио и радиотехники, прославившими нашу страну на весь мир», — отметили депутаты Ворновских и Рытов.
Мыс будет носить имя Петра Рыбкина, помощника изобретателя радио Александра Попова. Именно с острова Гогланд в 1900 году была передана первая в мире практическая радиограмма о спасении рыбаков. Инициатива была поддержана губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, а также советом депутатов Усть-Лужского сельского поселения и Кингисеппского района, к которому относится остров Гогланд. «По итогам обсуждения данную инициативу парламентарии поддержали. Теперь все необходимые документы направят в Росреестр, который проведет экспертизу и примет окончательное решение», — пояснили в пресс-службе областного парламента.
Ранее координатор комплексной экспедиции «Гогланд» Русского географического общества Екатерина Хуторская в беседе с ТАСС выразила мнение о том, что остров Гогланд имеет стратегическое значение на Балтике. Кроме того, в минувшие выходные там была установлена звонница в память о защитниках Отечества.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать