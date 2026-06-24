Мыс Киппарниеми в Финском заливе переименуют при обновлении карт

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мыс Киппарниеми на острове Гогланд, относящемся к Ленинградской области в Финском заливе, переименуют в мыс Рыбкина при обновлении карт. Данную инициативу поддержали депутаты Заксобрания региона на 87-м заседании парламента.

«На заседании Законодательного собрания парламентарии одобрили инициативу коллег Дмитрия Ворновских и Дмитрия Рытова (оба — „Единая Россия“) о переименовании мыса Киппарниеми, расположенного на острове Гогланд в Финском заливе, в мыс Рыбкина. <…> По информации комитета финансов, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов — оно будет проведено в плановом порядке при обновлении карт», — сообщили в пресс-службе Заксобрания Ленобласти.

По данным инициаторов, переименование мыса объясняется отсутствием исторической укорененности финноязычного названия — оно широко не распространено и не фигурирует в массовой культуре. Также важно вернуть объекту имя, связанное с отечественной наукой, уверены депутаты.

«Переименование мыса Киппарниеми в мыс Рыбкина представляется важным для сохранения культурной и исторической памяти народа, популяризации отечественной науки, укрепления патриотичности, поскольку название мыса связано с важными историческими и научными событиями, выдающимися деятелями науки, обеспечившими научное и техническое лидерство России в сфере радио и радиотехники, прославившими нашу страну на весь мир», — отметили депутаты Ворновских и Рытов.

Мыс будет носить имя Петра Рыбкина, помощника изобретателя радио Александра Попова. Именно с острова Гогланд в 1900 году была передана первая в мире практическая радиограмма о спасении рыбаков. Инициатива была поддержана губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, а также советом депутатов Усть-Лужского сельского поселения и Кингисеппского района, к которому относится остров Гогланд. «По итогам обсуждения данную инициативу парламентарии поддержали. Теперь все необходимые документы направят в Росреестр, который проведет экспертизу и примет окончательное решение», — пояснили в пресс-службе областного парламента.

Ранее координатор комплексной экспедиции «Гогланд» Русского географического общества Екатерина Хуторская в беседе с ТАСС выразила мнение о том, что остров Гогланд имеет стратегическое значение на Балтике. Кроме того, в минувшие выходные там была установлена звонница в память о защитниках Отечества.