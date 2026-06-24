Нижняя палата парламента Румынии приняла законопроект об объединении с Молдавией
16:12 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект об объединении Румынии и Молдавии, внесенный в румынский законодательный орган евродепутатом Дианой Шошоакой, был принят в Палате депутатов (нижняя палата парламента). Об этом сообщил портал Gândul.
По его данным, законодательная инициатива, внесенная на рассмотрение Шошоакой, поступила в Палату депутатов в феврале. Отмечается, что она прошла по процедуре так называемого тихого принятия: по регламенту проекты, которые не были рассмотрены и отвергнуты в ходе пленарного заседания, автоматически считаются принятыми в течение 45 дней.
Решение Палаты депутатов не является окончательным. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат (верхняя палата парламента).
После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Бухарест поддерживает политические партии, которые агитируют за политику объединения с Кишиневом с молчаливого согласия молдавского правительства. Ранее посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев заявил в интервью ТАСС, что большинство молдаван не поддерживает объединение с Румынией.
НОВОСТИ
- 16:32 24.06.2026
- Три человека погибли под завалами атакованного БПЛА дома в Горловке
- 16:00 24.06.2026
- Цена Brent на бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель
- 15:32 24.06.2026
- Мыс Киппарниеми в Финском заливе переименуют при обновлении карт
- 15:12 24.06.2026
- Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге, один человек пострадал
- 15:00 24.06.2026
- Грузия не вернется в ПАСЕ, пока мандаты делегации не будут признаны безоговорочно — власти
- 14:32 24.06.2026
- Выступление жены Зеленского отменили на конференции по восстановлению Украины в Гданьске
- 14:12 24.06.2026
- Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигает 42
- 14:00 24.06.2026
- Власти США официально свернут кампанию по борьбе с хантавирусом — WSJ
- 13:55 24.06.2026
- На Урале стартовали всероссийские соревнования инкассаторов и сотрудников охраны Сбербанка
- 13:32 24.06.2026
- Список избирательных участков не будут публиковать в регионах с военным положением
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать