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Нижняя палата парламента Румынии приняла законопроект об объединении с Молдавией

16:12 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект об объединении Румынии и Молдавии, внесенный в румынский законодательный орган евродепутатом Дианой Шошоакой, был принят в Палате депутатов (нижняя палата парламента). Об этом сообщил портал Gândul.

По его данным, законодательная инициатива, внесенная на рассмотрение Шошоакой, поступила в Палату депутатов в феврале. Отмечается, что она прошла по процедуре так называемого тихого принятия: по регламенту проекты, которые не были рассмотрены и отвергнуты в ходе пленарного заседания, автоматически считаются принятыми в течение 45 дней.

Решение Палаты депутатов не является окончательным. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат (верхняя палата парламента).

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Бухарест поддерживает политические партии, которые агитируют за политику объединения с Кишиневом с молчаливого согласия молдавского правительства. Ранее посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев заявил в интервью ТАСС, что большинство молдаван не поддерживает объединение с Румынией.

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