Сергей Собянин рассказал, как будет оформлена станция метро «СберСити»
17:29 24.06.2026
Московская станция метро «СберСити», расположенная на строящейся Рублево-Архангельской линии, будет оформлена в стиле архитектурной бионики. По словам мэра Сергея Собянина, в основе концепции оформления — сочетание технологий и форм, на которое авторов вдохновила живая природа. «По центру платформенного зала расположатся колонны изогнутых форм, - сообщил градоначальник. - Каждая из них будет слегка отличаться по силуэту, расширяясь кверху и плавно переходя в пластику потолка. Колонны облицуют акриловым камнем с текстурой под природный материал, а своды потолка и путевые стены — алюминиевыми сотовыми панелями под натуральный камень. Напольное покрытие выполнят из гранита темного оттенка».
По словам градоначальника, важным элементом оформления будут необычные светильники бионической формы. Благодаря им световые линии будут плавно переходить с колонн на своды, что создаст эффект бесшовного, парящего пространства, а рисунок освещения будет продолжен на полу в виде расходящихся лучей. Станция будет расположена под Проектируемым проездом № 7107 в районе Кунцево Западного административного округа. Сейчас станция готова более чем на 50%, работы планируется завершить в 2027 году.
Напомним, недавно был осуществлен технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Второй участок, до станции «Новорижская», будет открыт в 2027 году. Новая линия, на которой будет 12 станций, свяжет два крупных деловых квартала - «Москва-Сити» и «СберСити». Последний — молодой перспективный район на западе Москвы, где сейчас формируется новое современное городское пространство. Там планируют выстроить крупные жилые и офисные кварталы, более 20 объектов образования и создать всю необходимую социальную инфраструктуру.
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