В условиях ограничений электроснабжения банковская система Севастополя работает стабильно - губернатор
20:30 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшие банки Севастополя работают штатно, запас наличных есть в достаточном объеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».
«Понимаю, что в условиях ограничений электроснабжения у многих возникла необходимость снять наличные деньги. Все крупнейшие банки города продолжают работу. Запас наличных в отделениях сформирован в достаточном объеме, инкассация также проводится в штатном режиме», — написал он.
«Прошу учитывать это при планировании операций с наличными и по возможности не создавать избыточный спрос на снятие денежных средств. Банковская система города работает стабильно», — добавил Развожаев.
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