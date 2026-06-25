В условиях ограничений электроснабжения банковская система Севастополя работает стабильно - губернатор

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие банки Севастополя работают штатно, запас наличных есть в достаточном объеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

«Понимаю, что в условиях ограничений электроснабжения у многих возникла необходимость снять наличные деньги. Все крупнейшие банки города продолжают работу. Запас наличных в отделениях сформирован в достаточном объеме, инкассация также проводится в штатном режиме», — написал он.

«Прошу учитывать это при планировании операций с наличными и по возможности не создавать избыточный спрос на снятие денежных средств. Банковская система города работает стабильно», — добавил Развожаев.