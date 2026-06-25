Генсек НАТО перечислил страны, представляющие «потенциальную угрозу» для стран альянса

21:39 Источник: Интерфакс

Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете. При этом он добавил, что ряд других стран продолжает наращивать военный потенциал и создавать дополнительные угрозы.

В частности, по его словам, Китай "продолжает модернизировать свои силы и расширять свои возможности в ядерной сфере (...), значительно инвестируя в военные технологии и инновации".

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что КНДР "наращивает свою ядерную программу и получает ценный опыт от поддержки российских военных действий на Украине". По мнению Рютте, эти страны сотрудничают друг с другом, и потому - представляют еще большую потенциальную угрозу для альянса.