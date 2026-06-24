Цена Brent на бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 февраля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:47 мск, стоимость Brent снижалась на 2,84%, до $74,89 за баррель.

К 14:52 мск стоимость Brent торговалась на уровне $74,85 за баррель (-2,89%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 2,83% — до $71,14 за баррель.