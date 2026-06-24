Медведев поставил «гамлетовский» вопрос: быть или не быть международному праву

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Гамлетовский» вопрос о бытии международного права сейчас стоит перед всем человечеством после фактического крушения юридической фикции о суверенном равенстве всех государств — от крошечных до великих. Это отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

«Не превратилось ли в современном мире это равенство в фикцию? — задумался юрист Медведев. — Думал ли о равенстве Белый дом, когда отдавал приказ о похищении главы Венесуэлы из Каракаса? Или начинал ничем не спровоцированные действия против Ирана с убийством его лидера?». «Примеры этому постоянно множатся, и я недаром оговорился о том, что этот год подкинул очень такие серьезные примеры тому, насколько сегодня нарушаются эти постулаты», — заметил он.

«Нам волей-неволей приходится вообще задавать себе почти гамлетовский вопрос: „Быть или не быть международному праву?“ А если „быть“ — то какой смысл нужно в него вкладывать? — задался вопросом зампред СБ РФ. — Суверенное равенство сторон международного права, когда хаос и насилие для миллионов людей стали новой кошмарной реальностью из-за фактического неравенства государств».