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Около $500 млн размороженных иранских активов пойдут на покупку американских товаров — Fox News

17:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что около $500 млн размороженных иранских активов пойдут на покупку американских товаров. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст, побеседовавший с американским лидером.

«Президент Трамп сказал Fox News, что первоначально речь идет о приобретении для иранского народа американских товаров примерно на $500 млн», — сказал он.

Министр финансов Скотт Бессент заявил ранее в интервью телеканалу CNBC, что представители возглавляемого им ведомства будут из Дохи контролировать разморозку Катаром иранских активов.

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