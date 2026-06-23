Помогающие атаковать РФ дронами страны не отдают себе отчет о последствиях — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, которые помогают запускать беспилотные летательные аппараты по России, не отдают себе отчет о последствиях. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Не отдают, судя по всему», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос в ходе общения с выпускниками высших военных учебных заведений.