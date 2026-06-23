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Уроки обществознания сократили в основной школе в пользу мировой и российской истории

15:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество часов на уроки обществознания сократили в основной школе, при этом примерно на 30% увеличены часы для преподавания мировой и российской истории. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сокращено количество часов на уроки обществознания, и это количество часов, порядка 30% в основной школе, мы увеличили для преподавания истории России и мировой истории», — сказал Кравцов на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории.

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