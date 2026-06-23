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НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

15:12 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 295 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 200, «Южная» — свыше 185, «Центр» — до 330, на направлении «Восток» — свыше 315 и «Днепр» — более 50 военнослужащих.

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