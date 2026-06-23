РФ всегда провоцировали и обвиняли в агрессии, как только она начинала защищаться — Путин
17:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россию во все времена провоцировали, а когда она начинала защищать свои интересы, ее обвиняли в агрессии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов.
«Я вот не случайно сказал, если вы обратили внимание, маленькую ремарочку сделал. Всегда ведь практически нас провоцировали, а когда мы начинали защищать свои интересы говорили: „А! Вот Россия агрессивная“. И тут же продолжали все, что задумали изначально», — сказал президент.
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