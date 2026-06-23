В США наблюдаются колебания относительно договоренностей с Ираном — соратник Эрдогана
15:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Договоренности США и Ирана должны быть выполнены буквально и в полном объеме, однако в американских политических кругах наблюдается неопределенность относительно этого соглашения. Об этом заявил председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, являющийся соратником президента Тайипа Эрдогана по партийному альянсу.
«Достигнутые между США и Ираном договоренности включают открытие Ормузского пролива, снятие военно-морской блокады, процесс нейтрализации иранских ядерных запасов под надзором Международного агентства по атомной энергии, размораживание средств, прекращение военных действий на различных фронтах, включая Ливан, и установление сроков для окончательного соглашения. Однако имеющиеся в Конгрессе США возражения против этого соглашения также показывают, что даже внутри самой американской политики существует неопределенность, возражения и болезненная реакция по этим вопросам», — сказал он во время выступления в парламенте на заседании фракции ПНД.
Бахчели отметил, что, «несмотря на запутанную обстановку на международной арене, Турция внимательно следит за тем, чтобы дверь для переговоров между США и Ираном оставалась открытой и чтобы переговоры в Швейцарии продолжались». «Мы считаем это позитивным событием во имя мира. Однако реальный вопрос заключается в том, будут ли выполнены обещания, данные за столом переговоров. Меморандум о взаимопонимании должен быть выполнен буквально. Должен быть обеспечен беспрепятственный безопасный проход через Ормузский пролив. Мы же должны спокойно отслеживать последствия для нашей национальной безопасности и региональной стабильности», — указал Бахчели.
Он также обратил внимание, имея в виду США, что «те, кто подписал соглашение по иранскому атому в 2015 году, вышли из него в 2018 году, кто вчера говорил о санкциях, теперь обсуждают их отмену, те, кто вчера называл Иран абсолютной угрозой, сегодня объявляют о 60-дневном сроке для достижения окончательного мирного соглашения».
Говоря об Израиле, он отметил, что «его атаки на Ливан бросили тень на процесс примирения, и иранская сторона выступила с четким предупреждением о том, что переговоры могут быть приостановлены, если эти атаки продолжатся».
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