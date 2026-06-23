0
0
0
НОВОСТИ

Письмо Зеленского сводится к созданию конфликтного потенциала — Путин

16:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Такие обращения, как «открытое письмо» Владимира Зеленского, не создают предпосылок для мирных переговоров. Наоборот, они формируют конфликтный потенциал, заметил президент РФ Владимир Путин.

«Нет, такие обращения не создают предпосылок, — ответил он на соответствующий вопрос во время общения с военными. — Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:26 23.06.2026
Мэр Москвы вручил награды за передовые разработки в области медицины
0
64
16:12 23.06.2026
Стабильность экономики РФ обеспечена, несмотря на падение цен на нефть — Песков
0
96
16:00 23.06.2026
Помогающие атаковать РФ дронами страны не отдают себе отчет о последствиях — Путин
0
131
15:32 23.06.2026
Уроки обществознания сократили в основной школе в пользу мировой и российской истории
0
165
15:12 23.06.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
196
15:00 23.06.2026
В США наблюдаются колебания относительно договоренностей с Ираном — соратник Эрдогана
0
222
14:37 23.06.2026
Роскачество назвало лучшие сервисы для онлайн-заказа продуктов
0
235
14:37 23.06.2026
Собянин: Каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в Москве
0
233
14:34 23.06.2026
Заказать наличные онлайн в Сбере: сервисом воспользовались более 700 тысяч клиентов за год
0
228
14:32 23.06.2026
Участники СВО освобождают исторические земли России — Путин
0
299

Возврат к списку