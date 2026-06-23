Письмо Зеленского сводится к созданию конфликтного потенциала — Путин
16:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Такие обращения, как «открытое письмо» Владимира Зеленского, не создают предпосылок для мирных переговоров. Наоборот, они формируют конфликтный потенциал, заметил президент РФ Владимир Путин.
«Нет, такие обращения не создают предпосылок, — ответил он на соответствующий вопрос во время общения с военными. — Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал».
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