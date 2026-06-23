Стабильность экономики РФ обеспечена, несмотря на падение цен на нефть — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Макроэкономическая стабильность российской экономики надежно обеспечена, несмотря на колебания мировых цен на нефть. В этом заверил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время, — отметил он. — Стабильность российской экономики обеспечена».

«Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель председатель правительства об этом докладывал главе государства», — напомнил представитель Кремля.