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Стабильность экономики РФ обеспечена, несмотря на падение цен на нефть — Песков

16:12 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Макроэкономическая стабильность российской экономики надежно обеспечена, несмотря на колебания мировых цен на нефть. В этом заверил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время, — отметил он. — Стабильность российской экономики обеспечена».

«Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель председатель правительства об этом докладывал главе государства», — напомнил представитель Кремля.

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