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НОВОСТИ

Путин: Россия к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле

18:10 23.06.2026 Источник: Интерфакс

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало" , - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.

"Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны", - отметил он.

Президент также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые в Анкоридже, и реалии на земле в зоне СВО.

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