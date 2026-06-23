Путин: Россия к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле

18:10 Источник: Интерфакс

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало" , - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.

"Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны", - отметил он.

Президент также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые в Анкоридже, и реалии на земле в зоне СВО.