РФ способна самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов - Путин
18:20 24.06.2026 Источник: Интерфакс
Россия в силу санкционного давления была вынуждена импортозаместить всю авиационную технику и справилась с этой задачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, хорошими показателями авиастроения пользуются серьезной международной кооперацией в силу целого ряда причин. В силу санкционного давления у нас ситуация изменилась. Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить", - сказал Путин в ходе совещания о развитии отечественной авиации.
"По ряду направлений мы не только добились того, что техника не уступает самым наилучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные показатели", - отметил он.
Путин подчеркнул, что Россия способна самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов.
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