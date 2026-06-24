РФ способна самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов - Путин

18:20 Источник: Интерфакс

Россия в силу санкционного давления была вынуждена импортозаместить всю авиационную технику и справилась с этой задачей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, хорошими показателями авиастроения пользуются серьезной международной кооперацией в силу целого ряда причин. В силу санкционного давления у нас ситуация изменилась. Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить", - сказал Путин в ходе совещания о развитии отечественной авиации.

"По ряду направлений мы не только добились того, что техника не уступает самым наилучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные показатели", - отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия способна самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов.