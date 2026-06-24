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Глава Минтранса сказал, что в России пассажиры без самолетов не останутся

21:30 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти сбалансируют задачи поддержания летной годности самолетов и появления нового отечественного парка, пассажиры не останутся без самолетов. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«С учетом тех решений, которые сегодня приняты, мы сбалансируем и задачи поддержания летной годности существующих самолетов, и задачи появления нового отечественного парка, у нас наши пассажиры без самолетов не останутся», — сказал он.

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