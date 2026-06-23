Мобильные комплексы обеспечат нефтяников медицинскими услугами
19:48 23.06.2026
Сотрудники отдаленных месторождений «РН-Юганскнефтегаза» (крупнейший добывающий актив «Роснефти») теперь могут получать широкий перечень медицинских услуг благодаря тому, что компания ввела в эксплуатацию три передвижных медицинских комплекса на базе автомобильных шасси. Мобильный комплекс представляет собой передвижной здравпункт, в котором оборудованы отдельные помещения для амбулаторного приема и процедурного кабинета. В оснащение входят электрокардиограф, тонометр, глюкометр, небулайзер, комплект специализированной медицинской мебели, климатическая фильтрующая система и другое оборудование.
Оснащение комплекса дает возможность проводить квалифицированную помощь работникам промыслов, проводить телемедицинские консультации с ведущими клиниками региона, организовывать диагностику для плановой госпитализации, предвахтовые и предрейсовые осмотры, а также вакцинацию. Каждый комплекс может принять 40 человек в день. В перспективе предприятие планирует приобрести еще 11 таких комплексов и обеспечить ими все удаленные месторождения.
Введение мобильных медкомплексов стало новым этапом в развитии сети промышленных здравпунктов «РН-Юганскнефтегаза». Все действующие здравпункты предприятия укомплектованы высокотехнологичным оборудованием для первичного осмотра и оказания медпомощи. Ранее компания внедрила корпоративную телемедицинскую систему и элементы искусственного интеллекта. Эти технологии обеспечивают взаимодействие фельдшеров на объектах предприятия со специалистами Регионального телемедицинского центра Тюменской области при проведении комплексной диагностики пациентов. Искусственный интеллект собирает первичные данные о пациентах для специалистов Центра через формирование чек-листа.
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