Поврежденные шелкопрядом леса стали одной из причин масштабных пожаров в Красноярском крае

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Леса, поврежденные сибирским шелкопрядом, стали одной из причин масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, где введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Михаил Котюков по итогам штаба по тушению возгораний с участием руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края на 17:15 местного времени (13:15 мск), в регионе действует 91 лесной пожар на площади 133 тыс. га. Возгорания тушат более 1,3 тыс. человек.

«Этот сезон складывается непросто. Действующие сейчас очаги имеют природное происхождение. Еще одним фактором риска стали большие площади леса, ранее поврежденные сибирским шелкопрядом — сухостойные деревья способствуют распространению огня», — сказал Котюков.