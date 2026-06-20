Великобритания испытала новые дальнобойные ракеты -The Daily Telegraph

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания провела испытания новых дальнобойных ракет, которые со временем могут быть переданы Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Испытания состоялись на Гебридских островах в Атлантическом океане в рамках второй фазы проекта Brakestop. В прошлом году британские власти отобрали из 27 заявок проекты вооружений трех компаний — MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Минобороны Соединенного Королевства поставило задачу разработать дальнобойные системы вооружений, которые могут поражать цели на расстоянии свыше 300 миль (480 км), нести боеголовку массой 250 кг и развивать скорость около 370 миль в час (600 километров в час). Среди других требований заказчика к компаниям были — стоимость каждой единицы вооружения около 400 тыс. фунтов ($530 тыс.) и возможность производить 20 таких систем за месяц.

Согласно изданию, в ходе пусков на Гебридских островах системы всех трех компаний сработали штатно, несмотря на незначительные технические неполадки, которые были ожидаемы в рамках проектного подхода «быстрого выявления ошибок». Как отметила газета, теперь разработчики займутся устранением обнаруженных неполадок перед проведением следующих испытаний.

The Daily Telegraph подчеркнула, что Лондон намерен передать Киеву первые из новых дальнобойных систем в течение года. Замглавы Минобороны Великобритании Луиз Сандер-Джонс заявила, что разрабатываемые вооружения станут дополнением к ракетам Storm Shadow, которые уже использует Украина.