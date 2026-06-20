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Экс-президенты Украины Кучма и Ющенко отказались от польского ордена Белого орла

21:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Леонид Кучма принял решение вернуть польским властям высшую государственную награду Республики Польша — орден Белого орла. Об этом сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарью Олифер.

«Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году. Он принял такое решение в связи с решением Польши лишить этого ордена Владимира Зеленского», — заявила пресс-секретарь.

Сегодня Зеленский сообщил, что возвращает орден президенту Польши Каролю Навроцкому. Навроцкий заявил, что решил лишить Зеленского ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 г. на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Зеленского наградил орденом предыдущий президент Польши Анджей Дуда (2015-2025).

Экс-президент Украины Виктор Ющенко решил вернуть польским властям высшую государственную награду республики — орден Белого орла. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Ряд украинских чиновников также принял решение отказаться от государственных наград Польши. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался от Золотого офицерского креста, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет полученный от властей Польши Командорский крест, замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква также решил вернуть Польше Кавалерский крест Ордена Заслуг.

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