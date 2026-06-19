Законопроект о покупке оружия Украине за счет замороженных активов РФ внесен в Сенат США

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских сенаторов представила в верхней палате Конгресса законопроект, который предусматривает закупку вооружений для Украины за счет заблокированных за рубежом российских активов.



Законопроект предусматривает использование для этих целей замороженных активов российского Центробанка и других суверенных активов России.



Авторами законопроекта о конфискованном имуществе для боевого снаряжения и обеспечения боеготовности стали демократы Тим Кейн (от штата Вирджиния), Крис Кунс (Делавэр) и Шелдон Уайтхаус (Род-Айленд), а также их коллеги-республиканцы Джон Корнин (Техас), Роджер Уикер (Миссисипи) и Чак Грассли (Айова).





