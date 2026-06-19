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НОВОСТИ

Законопроект о покупке оружия Украине за счет замороженных активов РФ внесен в Сенат США

21:05 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских сенаторов представила в верхней палате Конгресса законопроект, который предусматривает закупку вооружений для Украины за счет заблокированных за рубежом российских активов.

Законопроект предусматривает использование для этих целей замороженных активов российского Центробанка и других суверенных активов России.

Авторами законопроекта о конфискованном имуществе для боевого снаряжения и обеспечения боеготовности стали демократы Тим Кейн (от штата Вирджиния), Крис Кунс (Делавэр) и Шелдон Уайтхаус (Род-Айленд), а также их коллеги-республиканцы Джон Корнин (Техас), Роджер Уикер (Миссисипи) и Чак Грассли (Айова).


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