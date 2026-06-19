РФ отстает в росте производительности труда — Набиуллина

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отстает в повышении производительности труда, а этот показатель является залогом устойчивого экономического роста. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Главное, что может повысить устойчивые темпы экономического роста, — это, конечно, повышение производительности труда. Мы отстаем здесь. Производительность труда пока растет недостаточными темпами», — указала она.