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Около 40 видов опасных инфекций было завезено в РФ в 2025 году — Роспотребнадзор

09:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40 видов опасных инфекций было завезено в Россию в 2025 году из других стран, в том числе малярия, чикунгунья, оспа обезьян и дизентерия. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

«В 2025 году были зарегистрированы завозы случаев холеры, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сифилиса, малярии, лихорадки денге, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа, ветряной оспы», — говорится в сообщении.

Также в перечень завезенных в РФ инфекций в 2025 году, по данным Роспотребнадзора, вошли COVID-19, внебольничная пневмония, энтеровирусные инфекции, менингококковая инфекция, острые гепатиты А, В, С, Е, ОКИ установленной и неустановленной этиологии, сальмонеллез, шигеллез, коклюш, бруцеллез, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), лихорадка чикунгунья, ОРВИ, болезнь, вызванная вирусом Зика, ГЛПС, лихорадка Западного Нила, туляремия, бешенство, Крымская геморрагическая лихорадка, легионеллез, оспа обезьян, педикулез и токсоплазмоз.

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