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При столкновении поездов в Британии пострадало около 100 человек - СМИ

22:40 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Англии может составлять от 50 до 100 человек. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на очевидца.

Один из пассажиров рассказал изданию, что видел десятки человек, которые получили травмы разной степени тяжести. Инцидент произошел приблизительно в 17:15 по местному времени (19:15 мск).

Согласно газете The Daily Telegraph, оба поезда следовали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один из них вышел из города Ноттингем, второй — из Корби. По предварительной информации, первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал, после чего второй состав врезался в его хвостовую часть. Авария случилась примерно в 4 км к югу от вокзала Бедфорда. Движение поездов в зоне ЧП было приостановлено.

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