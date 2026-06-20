При столкновении поездов в Британии пострадало около 100 человек - СМИ
22:40 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из пассажиров рассказал изданию, что видел десятки человек, которые получили травмы разной степени тяжести. Инцидент произошел приблизительно в 17:15 по местному времени (19:15 мск).
Согласно газете The Daily Telegraph, оба поезда следовали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один из них вышел из города Ноттингем, второй — из Корби. По предварительной информации, первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал, после чего второй состав врезался в его хвостовую часть. Авария случилась примерно в 4 км к югу от вокзала Бедфорда. Движение поездов в зоне ЧП было приостановлено.
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