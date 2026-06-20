Китай за январь — май нарастил импорт российской нефти на 20,2%

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в январе — мае 2026 года импортировал из России 48,988 млн тонн нефти, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении закупки российской нефти выросли на 27,96%, до $27,123 млрд. В мае Китай ввез из России 8,16 млн тонн нефти на $5,963 млрд.

По итогам 2025 года Китай закупил в России 100,723 млн тонн нефти.