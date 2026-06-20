За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 187 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей 187 украинских БПЛА за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сказали там.