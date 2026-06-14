Каллас усугубляет системные проблемы дипслужбы ЕС — Euronews
17:00 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас усугубляет острые системные проблемы возглавляемой ею структуры, заложенные при ее создании. Такое мнение озвучил телеканал Euronews со ссылкой на европейские источники.
Так он прокомментировал озвученные на этой неделе предложения Франции по реформе дипслужбы ЕС. «Каллас многое делает, чтобы потерять поддержку. Она не очень хороша в том, чтобы добиваться поддержки стран ЕС внутри Европейского совета», — цитирует телеканал европейского дипломата.
Каллас регулярно подвергалась острой критике за ее заявления по Китаю, требования использовать блокированные активы России для поддержки Украины, за ее сложные отношения с американской администрацией и за подготовку инициатив без согласования со странами ЕС, отмечает телеканал.
Он цитирует европейских дипломатов, которые отмечают, что Каллас ведет себя так, «как будто она все еще является премьером Эстонии, а не руководителем европейской дипломатии, который должен выражать общее мнение стран ЕС».
Euronews отмечает, что действия Каллас лишь усугубляют системные проблемы дипслужбы ЕС, которая «была создана в иные, более спокойные времена». Суть этих проблем в том, что дипслужба ЕС одновременно подчинена Еврокомиссии и в то же время должна готовить независимые предложения по внешней политике ЕС, при этом она не имеет инструментов для проведения своих проектов в жизнь, поскольку внешнеполитические решения принимаются по принципу единогласия, и любая страна ЕС может их заблокировать.
Если бы эта система создавалась сейчас с нуля, она была бы построена совершенно иначе, отмечает телеканал, объясняя призывы европейских стран к радикальному реформированию евродипломатии.
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