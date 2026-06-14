Страны Африки существенно увеличили закупки бензина и дизеля у США — радио SABC
14:00 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компании США быстро замещают в странах Африки традиционных поставщиков бензина и дизеля из региона Персидского залива. Об этом сообщила радиостанция SABC.
Импорт топлива из США в Африку существенно вырос с момента начала боевых действий в Персидском заливе в минувшем феврале, отмечает она. Так, ЮАР за этот период импортировала из США 5 млн баррелей дизельного топлива и 400 тыс. баррелей бензина. Никогда ранее ЮАР не закупала в столь значительных объемах топливо у американских компаний.
На текущий день в ЮАР не ведется промышленная добыча нефти. Страна потребляет в сутки немногим более 600 тыс. баррелей нефтепродуктов. Из них 160 тыс. баррелей моторного топлива производится из добываемого в ЮАР угля. Остальное — импорт с мирового рынка. При этом более 70% энергоносителей традиционно поступали в ЮАР из Омана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Крупные закупки топлива в США делают сейчас Кот-д’Ивуар и Намибия, которые ранее приобретали его у стран Персидского залива. По словам радиостанции, Соединенные Штаты становятся для Африки одним из основных источников дизеля и бензина.
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