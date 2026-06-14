Спасатели освободили от веревок краснокнижного горбатого кита под Мурманском
12:30 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты распутали от веревок краснокнижного горбатого кита в Мурманской области. Это удалось сделать, несмотря на сложные погодные условия — дождь, ветер и сильные волны, сообщила ТАСС автор проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова.
«Специалисты смогли освободить запутавшегося в веревках кита. Сегодня произошло чудо, что смогли это сделать, несмотря на ужасную погоду — дождь, ветер и сильные волны», — рассказала ТАСС Татьяна.
Сейчас участники операции возвращаются на базу, отметила она.
Как сообщил ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию животного. Операцию готовили специалисты Мурманского арктического университета вместе с экспертами «Совета по морским млекопитающим» и волонтерами. Коллеги из Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району выделили своих специалистов для участия непосредственно в операции и разъяснительной работы с судами на предмет необходимости строгого соблюдения региональных правил наблюдения за китами, чтобы не создавать лишний стресс для животного.
Запутавшегося в веревках горбатого кита со свежими ранами на теле обнаружили у села Териберка. Сейчас животное находится у острова Кильдин. У него было гораздо более серьезное запутывание, чем у кита Станислава, которого спасли два года назад. В этот раз веревка заблокировала оба грудных плавника, поэтому кит мог удерживаться на плаву и кормиться только за счет работы хвоста и всего тела.
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