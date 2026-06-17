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НОВОСТИ

В ГД обеспокоены нарушениями при тарифообразовании в 65 регионах РФ — Володин

10:00 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФАС выявил нарушения в тарифообразовании по тепло- и водоснабжению в 65 регионах РФ, это вызывает беспокойство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. <…> Качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Это не может не вызывать беспокойство. Средства, предназначенные для обновления коммунальной инфраструктуры, должны быть потрачены исключительно на эти цели», — написал Володин в своем канале в «Максе».

Он добавил, что ресурсоснабжающие организации изначально закладывают в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но по результатам проверок ФАС средства потрачены были не по назначению. Политик привел данные ФАС, согласно которым с начала 2026 года было выявлено свыше 4 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы, во втором полугодии 2025 года — 6,59 млрд рублей. «Свыше 10 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы, могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования», — отметил председатель Госдумы.

Володин напомнил, что в 2026 году Госдумой были приняты законы, направленные на повышения государственного контроля в этой сфере. Так, с апреля ФАС наделена дополнительными полномочиями, позволяющими ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. Кроме того, за неоднократное невыполнение чиновниками предписаний антимонопольного органа предусмотрена дисквалификация на срок до 3 лет.

«Все это позволит навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан», — заключил он.

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